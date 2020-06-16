Умер отец бывшего президента Украины Порошенко

Киев, 16 июня. Отец бывшего президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко умер на 85-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе «Европейская солидарность».

Ранее украинские СМИ писали, что у Алексея Порошенко произошел инсульт.

«Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, земледельца, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого президента Украины Алексея Ивановича Порошенко», — сообщили в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что «всю свою жизнь он посвятил служению Украине, развитию ее экономики, заботился о людях».

В партии выразили соболезнования близким и родственникам Алексея Порошенко, в том числе Петру Порошенко и его супруге Марине.

Алексей Порошенко родился в 1936 году, он известен как советский и украинский хозяйственный деятель. Порошенко с 2006 по 2010 год был депутатом Винницкого областного совета. Также он был награжден званием героя Украины. В 2010 году он стал депутатом областного совета по списку партии «Единство».