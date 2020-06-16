Сирия, 15 июня. Жители Тартуса вышли на демонстрации против санкций США. Протурецкие боевики открыли огонь по протестующим в северной части Хасаки. 11 бензовозов загорелись в городе Аль-Баб к северо-востоку от Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Исламское государство»1: обвиняется в организации взрыва в городе Ас-Суса на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Курдские вооруженные бандгруппы: подозреваются в причастности к организации взрыва в городе Аль-Баб в Алеппо; задержали пять человек во время рейдов в городе Шхиль в Дейр-эз-Зоре; арестовали трех молодых людей на въезде в город Манбидж на северо-востоке Алеппо.

Протурецкие силы: открыли огонь по протестующим жителям деревень в северной части Хасаки.

Российская военная полиция: провела патрулирование в окрестностях Тель-Тамра в Хасаке.

Провинция Тартус

Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) сообщает о том, что в административном центре провинции прошли демонстрации мирных жителей. Протестующие выступили на набережной Корниш, осудив односторонние принудительные меры, введенные Вашингтоном в отношении Сирии. Как известно, в первой половине июня США объявили о расширении пакета санкций против САР, что привело к углублению экономического кризиса в стране. Напомним, МИД Сирии также выступал с критикой санкционного давления на Дамаск, заявив, что США пренебрегают соблюдением прав человека. Введенные санкции привели к резкому снижению стоимости сирийского фунта по отношению к мировым валютам.

Провинция Алеппо

Twitter-канал (2_ordu) заявляет о взрыве в городе Аль-Баб на северо-востоке от Алеппо. По предварительной информации, как минимум один человек пострадал в результате инцидента. Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) заявляет, что взрыв привел к возгоранию 11 бензовозов у одной из автозаправочных станций. Напомним, населенный пункт находится под контролем протурецких формирований. Предполагается, что к вылазке в данном районе могут быть причастные курдские боевики, действующие в составе группировки «Силы освобождения Африна».

Между тем на контрольно-пропускном пункте «Демократических сил Сирии»**** (SDF) на окраине Манбиджа были арестованы трое молодых людей. О причинах их задержания пока ничего неизвестно. Отмечается, что инцидент произошел недалеко от кольцевой развязки Саба-Бахрат.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдские боевики возобновили рейды на юго-востоке провинции. Согласно данным интернет-портала Al Nour, пять человек были задержаны в районе города Шхиль по подозрению в связях с террористами «Исламского государства».

Тем не менее это не помогло предотвратить очередную вылазку боевиков в контролируемых «Демократическими силами Сирии» (SDF) районах. Так, поступила информация о детонации СВУ в населенном пункте Ас-Суса. В результате взрыва ранения получили по меньшей мере три мирных жителя. В установке бомбы обвиняют членов так называемых спящих ячеек «Исламского государства».

Провинция Хасака

На севере Хасаки состоялось новое патрулирование РФ. Согласно информации новостного портала Al Nour, российская военная полиция обследовала местность в окрестностях города Тель-Тамр. Никаких подробностей о ходе мониторинга пока не поступало.

Тем временем в зоне операции «Источник мира» вспыхнули протесты мирных жителей. Информационное агентство Erem News заявляет, что жители ряда деревень, находящихся вблизи города Рас аль-Айн, устроили митинги, осудив преступления протурецких боевиков, в оккупации которых находится эта территория. Сирийцы заявили о непрекращающихся грабежах имущества и поджогах полей союзниками Турции. Утверждается, что в одном из поселений, жители которого вышли на демонстрации, боевиками было незаконно изъято 15 тонн пшеницы. Чтобы разогнать митингующих, радикалы открыли по ним огонь, в результате чего ранения получили не менее двух человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.