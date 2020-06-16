Бывшая жена хоккеиста Зайцева стала свидетельницей смертельного ДТП Ефремова

Москва, 16 июня. Бывшая супруга российского хоккеиста Никиты Зайцева Маргарита Готовцева рассказала, что была свидетельницей смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Готовцева заявила, что в момент аварии находилась неподалеку от места столкновения автомобилей. Она рассказала, что увиденное погрузило ее на несколько дней в состояние глубокого шока.

«Было очевидно сразу, что водителя фургона не спасти, и что сам Ефремов в полнейшем алкогольном неадеквате», — написала Готовцева.

Бывшая супруга хоккеиста выразила глубокие соболезнования семье погибшего мужчины, а также подчеркнула, что не поддерживает травли кого бы то ни было. Она отметила, что случившееся вызвало серьезный резонанс в обществе, передает «Царьград».

«Михаилу навряд ли удастся избежать наказания — люди просто этого не позволят», — добавила она.

Ранее советский и российский актер Михаил Ефремов в нетрезвом виде за рулем внедорожника выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем. Позже 57-летний водитель пострадавшего автомобиля скончался в медучреждении от полученных травм. Напомним, что правоохранители переквалифицировали обвинение в отношении Ефремова. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.