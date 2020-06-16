Онищенко отреагировал на данные о выявлении в Пекине более заразной формы коронавируса

Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал информацию о выявлении в Пекине еще более заразной модификации коронавируса SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию COVID-19.

О том, что выявленный на оптовом рынке в столице Китая коронавирус, вероятно, более заразен, чем тот, что был обнаружен на рынке морепродуктов в Ухани, заявил профессор Института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю.

«В процессе эволюции вирулентность вируса может усиливаться, а может ослабевать. Но я считаю, что обнаруженный на рынке в Пекине коронавирус SARS-CoV-2 более заразный, чем тот, что был на рынке в Ухани», — заявил ученый в интервью китайскому изданию газете «Хуаньцю шибао».

Ранее появилась информация, что в пекинском районе Фэнтай, где на рынке был обнаружен коронавирус, ввели так называемый «режим военного времени», повысив до второго уровня режим ЧС в области общественного здравоохранения.

Комментируя новую вспышку коронавирусной инфекции, выявленную в столице КНР, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко объяснил, как эта информация может быть использована для информационного террора в связи с пандемией COVID-19.

Онищенко рассказал о беспрецедентных противоэпидемических мерах, принятых в китайском столичном регионе. Он привел данные, что в Пекине на коронавирус были протестированы почти 77 тысяч человек, при этом было выявлено всего около 60 положительных проб. Ранее в официальных китайских источниках появилась информация, что в воскресенье в Пекине было выявлено 42 новых случая заражения коронавирусом, у шести человек заболевание протекает бессимптомно. По последним данным в больницах Пекина находятся 79 человек с COVID-19, у двоих заболевание протекает в тяжелой форме, еще один заболевший — в критическом состоянии.

«Учитывая, что в полуторамиллиардном Китае на сегодняшний день число подтвержденных случаев COVID-19 более 83 тысяч, локальные ограничения в 22-миллионном Пекине оправданы. Но ничего общего с паническими заявлениями, что мол из Китая на нас идет «вторая волна», происходящее там не имеет», — отметил Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей.

Парламентарий считает, что меры, принимаемые китайскими властями, адекватны ситуации. Собеседник ФАН рассказал о впечатляющих возможностях здравоохранения КНР, приведя в пример практически мгновенное тотальное обследование на COVID-19 более десяти миллионов человек в провинции Цзилинь, где было выявлено 11 новых случаев заражения.

«Напомню, в Китае также идет массовое обследование на антитела к новому коронавирусу, то есть определяется состояние популяционного иммунитета. Но не надо нагнетать ситуацию рассказами о якобы введении в Китае военного положения в связи с мифической «второй волной» пандемии. Это никакое не военное положение, а нормальный противоэпидемический режим. Да, эпидемический подъем в мире еще не завершился, но ситуация постепенно улучшается, об этом говорят данные на утро 16 июня», — отметил Онищенко.

На утро 16 июня всего в мире зафиксировано 8043435 случаев заражения, 437102 человек умерли, 3867623 — выздоровели, активных случаев — 3738710.

«То есть, вылечившихся уже больше, чем заболевших, — отмечает собеседник ФАН. — При этом летальность от COVID-19 примерно 5,48. Напомню, при так называемом «свином гриппе» (грипп H1N1, вызвавший пандемию в 2009—2010 годах. — Прим. ФАН) летальность была гораздо выше, а группа риска тогда была очень чувствительная: тяжело болели и умирали дети, молодые женщины, в том числе беременные».

Сейчас ситуация принципиально другая, и для паники нет оснований, считает Геннадий Онищенко.

«Да, китайцы продолжают очень жестко контролировать границу, в том числе с Россией. Все, кто попадает на территорию КНР, сначала находятся на 14-дневном карантине, из которого выпускают только после трехкратного отрицательного анализа на COVID-19, а потом еще 14 дней в строжайшей самоизоляции. То есть любой человек, попавший в Китай, находится на карантине не менее 28 дней», — говорит Онищенко.

Этот уровень противоэпидемических мероприятий оправдан, но, подчеркивает собеседник ФАН, в Китае этим занимаются исключительно медики, а не политики.

«Да, китайцы жестко проводят разумные противоэпидемические мероприятия, но они полностью исключили у себя информационный террор, связанный с COVID-19, который, как мы видим, пока еще продолжается в остальном мире. Даже у нас я слышу алармические заявления о якобы «высоких рисках второй волны». Этого алармизма, который далек от реальной ситуации, нужно максимально избегать. Да, выявлено семь подтипов нового коронавируса, но никакого катастрофического дрейфа, когда инфекция прорывает иммунный барьер, не наблюдается. Более чем за семь месяцев пандемии мы видим, что эта инфекция невысокой контагиозности с умеренной летальностью по сравнению с некоторыми пандемическими штаммами, с которыми мы сталкивались раньше», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

На утро 16 июня в России выявлено 545458 заболевших, в том числе 8248 — за последние сутки. 294306 человек выздоровело, 7284 заболевших скончалось.