Москва, 16 июня. Судья по делу о крушении малайзийского «Боинга» MH17 «припер к стенке прямым вопросом» США, которые отказались предоставлять дополнительные материалы об авиакатастрофе, и те «тут же дали задний ход». Об этом заявил независимый технический эксперт Юрий Антипов.

По его словам, он еще в марте ожидал, что «никакие спутниковые фотографии от США в зале суда не появятся». А теперь судья по делу МН17 буквально «зажал» американскую сторону соответствующим вопросом, заданным «в лоб».

«Высунув нос в самом начале и дав старт оголтелой пропаганде против России, США 6 лет тянули вместе с голландцами кота за хвост, и сейчас, припертые к стенке прямым вопросом судьи, тут же дали задний ход», — цитирует Антипова «Царьград».

Эксперт убежден, что снимки у американцев есть, поскольку им необходимо было документально зафиксировать окончание ими же организованной спецоперации. Антипов отметил, что «учет и контроль содеянного для бюрократов из спецслужб — превыше всего». При этом специалист считает наивным полагать, что найдутся конкретные персоны, организовавшие взрыв пассажирского борта в Донбассе.

Антипов уверен, что версия голландцев о якобы поражении самолета ракетой из ЗРК «Бук» не выдерживает критики. По его мнению, взрыв произошел непосредственно на борту.

Обнаруженные осколки в виде «бабочек» (якобы поражающих элементов «Бука»), найденные в телах погибших, эксперт посчитал не более чем «голландской ездой по ушам». Он напомнил, что речь идет о «Буке» «с его тысячами поражающих элементов», который якобы взорвался от кабины пилотов буквально в 2–3 метрах.

Чтобы доказать несостоятельность версии голландцев и правоту своей, Антипов показал несколько уникальных фото с телами погибших пилотов и обратил внимание на важную деталь.

«Никаких массированных повреждений от поражающих элементов мифического «Бука» на телах пилотов самолета рейса МН17 нет. Ни на первом офицере. Ни на командире судна», — подчеркнул он.

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур, разбился в Донбассе летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Расследование крушения вела Международная следственная группа (JIT), которая практически сразу безосновательно обвинила в трагедии Россию. Она постановила, что пассажирский борт был сбит ракетой зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук». Однако позднее из документа Службы военной разведки и безопасности Нидерландов стало известно, что специалисты не нашли в районе крушения ни одного «Бука».

Выводы службы прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она призвала провести полноценное и профессиональное расследование причин катастрофы, а не подменять его «квазиследствием». Российские дипломаты отмечали, что трагедия стала инструментом нечистоплотной политической игры.