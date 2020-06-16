В Крыму начался курортный сезон для местных жителей. ФАН-ТВ

С 15 июня отменен режим самоизоляции для крымчан и двухнедельный карантин для приезжих из других регионов. Большинство ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса, сняты.

Открылись крупные магазины, парки, скверы, летние кафе, гостиницы и пансионаты. На территории Крыма действует первый этап снятия ограничений, а в городе-герое Севастополе — второй. Сняты ограничения на проезд льготников в электричках, автобусах и троллейбусах.

«Сегодня мы приняли уже наших самых первых гостей. С сегодняшнего дня мы принимаем гостей с временной или постоянной пропиской на территории республики Крым, но уже с первого июля мы будет открыты для всей России. Сейчас идет активное бронирование нашего отеля на июль и август, и мы с радостью, с огромным удовольствием ждем наших гостей», — рассказывает руководитель службы приема и размещения курортного комплекса.

Перед заселением в отели прибывающие проходят медицинское обследование. Крымчане отдыхают на пляжах, купаются в море и занимаются в фитнес-центрах.

«Работаем по всем нормам Роспотребнадзора, то есть было указание — четыре квадратных метра на одного клиента, социальное дистанцирование, то есть у нас везде расставлены дезинфекторы, маски — то есть по полной программе все выполняем», — комментирует работу спортзалов Никита Семеновский, совладелец сети фитнес-клубов.

При этом на полуострове сохраняется масочный режим и обсервация для приезжих из-за рубежа. Всего в республике Крым зарегистрировано 539 случаев коронавирусной инфекции, 363 человека из них уже выздоровели.