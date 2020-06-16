Успенская удивила поклонников архивным фото до пластики

Москва, 16 июня. Королева отечественного шансона Любовь Успенская поделилась фотографией из молодости. Снимок певицы до пластики удивил поклонников.

Черно-белая архивная фотография появилась в Instagram. На снимке юная Успенская запечатлена со своим братом.

Внешность 20-летней звезды удивила поклонников. Подписчики обратили внимание, что пластика сильно изменила певицу. Кроме того, некоторые подписчики были поражены тем, что естественный цвет волос звезды ― темный. Также пользователи обратили внимание и на выросшую грудь знаменитости.

«Как у вас выросла грудь», — написала ada_baruh.

«Я думала, вы блондинка от природы», — удивилась karylgash81.

Ранее Успенская призналась, что не собирается ставить на себе крест, так как ей нагадали любовь с «красивым и богатым» мужчиной. Однако, к ее собственному сожалению, таких мужчин уже «разобрали». Но Любовь Успенская не теряет надежды и верит, что в ближайшем будущем ее ждет новая любовь. К тому же королеве шансона экстрасенс нагадал скорый роман на берегу моря.