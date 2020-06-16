Берлин, 16 июня. Германия нашла возможность ответить всем, кто мешает строительству газопровода в рамках проекта «Северный поток — 2».

Германское правительство для обхода норм Газовой директивы ЕС 11 июня приняло водородную стратегию, направленную на снижение объемов выбросов углекислого газа. Ее основой является использование «зеленого» водорода, которое предполагается получать как раз через «Северный поток — 2».

Отметим, что в рамках проекта только у «Газпрома» будет право качать топливо. Согласно европейской директиве, минимум у двух поставщиков должен быть доступ к газопроводам на территории ЕС. Между тем, Газовая директива не распространяется на водород, что делает реализацию проекта абсолютно легальной. «Газпром» может, кстати, поставлять и «голубой» водород, получаемый из природного газа.

По мнению ряда экспертов, поставки российского водорода будут отвечать интересам и других европейских стран, учитывая более высокий уровень экологичности этого вида топлива, пишет «Утро.ру».