Клинцевич: Вражда США и Германии спровоцирует ослабление НАТО

Политические разногласия между Вашингтоном и Берлином могут привести к ослаблению Североатлантического альянса, считает сенатор Франц Клинцевич.

Ране посол Германии в США Эмили Хабер в рамках онлайн дискуссии в Совете по международным отношениям сообщила, что американские военные находятся в Германии для поддержания трансатлантической безопасности, а не защиты страны. Таким образом она ответила президенту США Дональду Трампу, пообещавшему сократить численность американских войск в Германии до 25 тысяч человек. Трампа возмущает, что «Германия платит России миллиарды долларов за энергию, а США должны защищать их от России».

«Американские войска (присутствуют) не для защиты Германии. Они для защиты трансатлантической безопасности, а также для демонстрации американской мощи в Африке, в Азии», — заявила Хабер.

По мнению члена Совета Федерации Франца Клинцевича, Соединенные Штаты Америки «берут на себя слишком много, считая свое влияние на страны Европейского союза всеобъемлющим».

«Американцы немного перепутали посчитав, что могут просто щелчком пальцев поставить на место любую страну ЕС. Но Германия никогда не соглашалась с такой позицией, это не Украина. Нужно понимать, что если действующие политики Германии покажут свое явно вассальское состояние, то внутренняя оппозиция незамедлительно этим воспользуется и начнутся очень серьезные, глобальные перемены», — считает сенатор.

Вторая проблема, которая вносит несогласованность в отношения США и Германии, заключается в попытках Вашингтона выдавить Россию из всех рынков Европейского союза. Немцам не нравится, что Америка саботирует строительство газопровода «Северный поток — 2», пытаясь заменить российский качественный и дешевый газ своим СПГ.

«Люди, которые занимаются серьезным бизнесом в Германии видят разницу и естественно никогда с этим не согласятся, они добьются того, что газопровод будет построен. Это (проект газопровода — Прим. ФАН) никакая не политика, а экономика. Далее — в преамбуле НАТО изначально говорилось, что организация создается для составления трансатлантической и глобальной безопасности, поэтому нельзя расценивать огромное количество американских баз в Германии только как защиту страны. США решают там свои задачи, размещают ядерное оружие, угрожают России. А сейчас своим заявлением Трамп очень обидел немцев и они ему этого не простят», — продолжает Клинцевич.

Нельзя забывать и о том, что увеличение выплат (до 4% ВВП) Германии в общий бюджет НАТО серьезно сказывается на обороноспособности страны. Берлин не может в должной степени проводить модернизацию своего вооружения и военной техники, расширять исследовательский потенциал оборонных предприятий.

«А пандемия COVID-19 показала, что в случае чего, каждая страна Евросоюза будет сама за себя, будет сама защищать свои интересы. И сегодня у американцев не получится ничего, я в этом уверен, а если у них не получится продавить Германию, они никого больше не продавят. Для США сейчас наступил критических момент — у них и внутренние и внешние проблемы. А Вражда США и Германии спровоцирует ослабление НАТО», — заключил собеседник Федерального агентства новостей.

Напомним, на прошлой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что свертывание войск США на территории Германии способствовало бы снижению военно-политической напряженности в регионе.