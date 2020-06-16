Эксперт перечислил проблемы массового перевода автомобилей на газ в России

В России отсутствует достаточное количество газомоторных автозаправок, поэтому люди не будут массово переводить свои автомобили на газ вместо бензинового и дизельного топлива. Об этом Федеральному агентству новостей заявил автоэксперт Вячеслав Субботин.

Ранее глава министерства энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% от стоимости переоборудования. Как пишет РБК, 30% расходов возьмет на себя «Газпром» за счет маркетинговых программ своей дочерней компании «Газпром газомоторное топливо». Автолюбителям останется заплатить лишь 10% от стоимости перевода.

По словам Новака, перевод автомобилей на газ уменьшит траты простых граждан и предпринимателей на 60-65%. В Минэнерго подчеркнули, что эта статья расходов для них является очень чувствительной в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Ведущий программы «Минтранс» на РЕН ТВ Вячеслав Субботин считает, что даже несмотря на такие льготы, мгновенно газ не приобретет популярность у автолюбителей. Как он заметил, при всей своей выгоде газ имеет несколько отрицательных моментов, которые выявятся при эксплуатации.

«Самое главное – газ имеет низкую теплотворную способность. Из одного килограмма газа можно получить гораздо меньше энергии, на 15–20%, чем от бензина или солярки. Таким образом, потеряется мощность двигателя», — рассказал Субботин в интервью ФАН.

Субсидировать государство может «все что угодно» и даже бесплатно поставить газобаллонную аппаратуру, но заправлять такую машину практически невозможно, поскольку в России нет соответствующих заправок, напомнил собеседник ФАН.

«Если бы прозвучало предложение, что сейчас в стране будет построено много заправок, то тогда людям можно было бы переходить на газ. А так — можно даже сказать, что бесплатно будут заправлять ракетным топливом, но делать это будут на «Байконуре», — иронизировал он.

В числе проблем, которые могут появиться у россиян при переходе на газ, стоит отметить и технический регламент, запрещающий вносить какие-либо изменения в конструкцию автомобиля, констатировал Субботин.

«Как это положение собираются поменять? В таком случае нужно вносить изменения в технический регламент. Если человек сегодня поставит [газовую систему на автомобиль], то он не пройдет техосмотр», — отметил автоэксперт.

Субботин полагает, что в любом случае нужно убеждать людей, что газ — это выгодно. Однако предложение, которое прозвучало в защиту газомоторного топлива из Минэнерго, — неполноценное. По его словам, ведомство должно изменить подход к продвижению газа среди автомобилистов взамен бензина и солярки.

«У нас сейчас есть производители автомобилей, которые прямо на конвейере выпускают автомобили с газобаллонной аппаратурой. Речь идет об автоконцерне ГАЗ, но также готовы этим заниматься АвтоВАЗ и КамАЗ. ГАЗ делает масштабно такие автомобили, там не нужно никакого согласования с ГИБДД. Автопроизводитель имеет отработанные схемы по мощностным характеристикам, — пояснил собеседник ФАН. — Пересесть на газовые автомобили готов коммерческий транспорт, потому что он много эксплуатируется. Грузовая машина не может стоять, так как должна приносить деньги. Ведомствам нужно поработать с производителем автомобилей над этой темой».

Ранее в корпорации АвтоВАЗ рассказали, что стоимость отечественных транспортных средств возможно снизить за счет изготовления автомобильных компонентов в России. В настоящее время в РФ нет производства деталей и компонентов, обеспечивающих движение машин, — систем питания двигателя, рулевого управления и многих других.