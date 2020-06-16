В ЛАГ выразили обеспокоенность продолжением переброски Турцией террористов в Ливию

Каир, 16 июня. Лига арабских государств (ЛАГ) осуждает военное вмешательство Турции в Ливию и продолжающуюся переброску Анкарой сирийских террористов-наемников для так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом накануне заявил помощник генерального секретаря международной организации Хоссам Заки.

По его словам, позиция ЛАГ касательно турецкого вмешательства во внутренние дела ряда арабских государств, таких как Сирия, Ливия и Ирак, остается неизменной. В организации не приемлют подобные действия Турции по отношению к другим странам Ближнего Востока и Северной Африки.

Кроме того, Заки обратил внимание на то, что Анкара беспрепятственно продолжает переправлять боевиков из сирийского Идлиба на территорию североафриканского государства, пополняя за счет джихадистов-наемников ряды незаконных вооруженных формирований ПНС Ливии. При этом многие из завербованных турками бандитов являются членами запрещенных в России террористических организаций: «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей сообщало о ликвидации военнослужащими Ливийской национальной армии (ЛНА) бывшего полевого командира террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (террористическая организация, деятельность запрещена в РФ) Абу Яруба аль-Итри. Этот сирийский террорист принимал участие в атаке бандформирований триполитанского режима Файеза Сарраджа на ливийский город Сирт, где и был убит в результате авиаудара ВВС ЛНА.

В начале текущего месяца заместитель генерального секретаря ЛАГ напоминал об окончании мандата так называемого Правительства национального согласия Ливии в соответствии со Схиратскими соглашениями. Он также отмечал, что Турция, прикрываясь «миротворческой деятельностью», способствуют узурпации власти ПНС, чтобы марионеточное «правительство» в Триполи занималось продвижением геополитических и финансовых интересов Анкары в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.