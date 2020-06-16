План турецкого вторжения в Грецию и Армению утек в Сеть

Редакция Telegram-канала «Балканская сплетница» рассказывает о секретных планах Генерального Штаба ВС Турции по военному вторжению в Грецию.

15 июня ресурсом Nordic Monitor были обнародованы материалы презентации Генштаба ВС Турции для внутреннего пользования. Из этих материалов следует, что власти Турции прорабатывали секретную операцию по захвату Греции.

Кодовое название операции — «Чака Бей». Это символично, поскольку дано оно в честь сельджукского эмира, которого почитают как «отца-основателя турецкого флота». В 1089 году он нанес поражение Византии и захватил греческие острова Лесбос, Самос, Хиос и Родос.

На сайте ВМС Турции подчеркивается, что Чака Бей создал первый турецкий военно-морской флот в 1081 году: он основал верфь в Измире и построил армаду из 50 кораблей, чтобы выйти в воды Эгейского моря.

По данным Nordic Monitor, план вторжения в Грецию существует по меньшей мере с 13 июня 2014 года и до сих пор актуален. В документах упоминается еще одна директива по оперативному планированию ВС Турцию от 15 августа 2000 года — она предполагает вооруженное вторжение в Армению.

Обнародованные документы были обнаружены в Анкаре в материалах судебного дела о неудачной попытке военного переворота в Турции 15 июля 2016 года. В Nordic Monitor предполагают, что прокурор Сердар Кошкун «забыл» их удалить, прежде чем представить дело в суд. Письма с упоминанием директив, среди которых и план вторжения в Грецию, были отправлены через систему внутренней передачи данных верховного командования турецкой армии. 1 августа 2016 года Кошкун затребовал копии всех сообщений за предыдущие два месяца, включая зашифрованные.

Десять дней спустя, 11 августа 2016 года, прокурор поручил своему доверенному лицу, сотруднику полиции по имени Юксель Вар, собрать электронные письма с внутренних серверов Генерального штаба и приобщить их к делу, поэтому обвинительное заключение, поданное в марте 2017 года в Верховный суд Анкары, включало в себя все электронные письма с компьютеров Генерального штаба. В этих письмах не оказалось доказательств того, что оппозиция пыталась совершить государственный переворот, зато обнаружилось кое-что более интересное — упомянутые выше директивы ВС Турции по оперативному планированию.

Документы не содержат никаких деталей плана военного вторжения — только его кодовое название и даты обновления документов. Конкретные сведения должны были проходить под грифом «совершенно секретно», поэтому не передавались через систему внутренней связи. В соответствии с директивой ВС Турции по информационной безопасности, такая конфиденциальная информация может передаваться только через специальные системы передачи данных MEDAS (Mesaj Evrak Dağıtım Sistemi — Система доставки документов и сообщений) и OMASIS (Otomatik Mesaj Aktarma Sistemi — Автоматизированная система пересылки сообщений).

Генерал-лейтенант Угур Тарчин, глава Департамента коммуникационных, электронных и информационных систем Генштаба ВС Турции (Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri, далее — MEBS) через восемь месяцев с тревогой заявлял о возможных последствиях утечки. 8 марта 2017 года он предупредил юридический отдел Генштаба — передача этих файлов сторонним лицам недопустима, так как в них содержатся сведения, составляющие государственную тайну.

По рекомендации главы MEBS заместитель юрисконсульта Генерального штаба полковник Айдын Севиш 24 августа 2017 года обратился с письмом в Верховный суд Анкары. Он призвал создать комиссию для проверки приобщенных к делу документов. Однако турецкие прокуроры проигнорировали высказанные опасения и включили все электронные письма в материалы расследования.

Разногласия по поводу морских и воздушных границ в Эгейском море, а также вопросы освоения энергоресурсов в Восточном Средиземноморье не допускают пока что восстановления добрососедских отношений между Турцией и Грецией.

Новый стимул к эскалации конфликта дали договоренности, которые Реджеп Тайип Эрдоган подписал с «Правительством национального согласия» (ПНС) Ливии — о военном сотрудничестве и о совместной разработке нефти в Средиземном море. Появление в открытом доступе информации о планах вторжения в Грецию крайне отрицательно скажется на отношениях между двумя странами, которые и так находятся в кризисе. Это способно сильно разогреть внешнеполитический конфликт между экспансионистами в Анкаре и Афинами, которые жестко настроены отстаивать собственный суверенитет.