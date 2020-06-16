Мисмари опубликовал видео издевательств боевиков Мисураты над мирными жителями

Тобрук, 16 июня. На странице официального спикера Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майора Ахмада Мисмари в Facebook был опубликован видеоролик, на котором зафиксированы преступления боевиков из Мисураты.

На видео боевики Мисураты, подконтрольные так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, избивают мирных граждан и подвергают их пыткам.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на арабское издание Al-Hadath сообщало о расстреле похищенных в Тархуне рабочих из Египта. Отметим, боевики казнили только тех египтян, которые были на видео, где джихадисты издевались над пленными. По данным арабских СМИ, мирных граждан похитили боевики Мисураты.

Напомним, глава министерства миграции Египта Набиля Макрам Убейд заявила, что правительство Египта не будет молчать о преступлениях в отношении египетских граждан, совершенных на территории других стран. Наиля Убейд заверила, что Каир примет ответные меры и напомнила, что власти уже имели дело с подобными инцидентами — ВС Египта нанесли массированный удар по местам скопления боевиков ИГ1 (деятельность организации признана террористической и запрещена в РФ) в ответ на казнь египтян джихадистами.

1 Организация запрещена на территории РФ.