Рота китайских военнослужащих прибыла в Москву на парад Победы

Москва, 16 июня. Рота почетного караула из Китая прибыла в Москву на парад по случаю 75-го юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

По данным информационного агентства «Красная весна», военнослужащие КНР прилетели на новом военно-транспортном китайском самолете Xian Y-20, а не на использовавшемся прежде российском Ил-76.

В СМИ считают, что в прибытии китайской делегации есть несколько знаковых моментов. Прежде всего — сам факт визита. Представители КНР не отказались посетить торжественное мероприятие в условиях пандемии коронавируса.

В «Красной весне» полагают, что таким образом Китай дал понять: он способен контролировать санитарно-эпидемиологическую ситуацию даже при условии масштабных перемещений людей со своей территории и обратно.

Отмечается, что военно-транспортный самолет, на котором прилетели китайцы, участвовал в мероприятиях по сдерживанию коронавирусной инфекции в Ухани — городе, который принято считать источником распространения COVID-19. Это тоже может свидетельствовать о том, что китайские ВВС умеют эффективно и безошибочно работать в условиях биологической опасности.

Торжественное празднование Великой Победы в 2020 году было перенесено на более позднюю дату в связи с пандемией COVID-19. Из-за инфекции пришлось отказаться от традиционных массовых мероприятий 9 мая, чтобы не подвергать опасности здоровье участников парада и граждан. Новая дата проведения парада Победы была назначена президентом РФ Владимиром Путиным на 24 июня.

Накануне стало известно, что Минобороны РФ провело заключительную репетицию парада в подмосковном Алабино. Теперь участникам мероприятия предстоят две тренировки непосредственно на Красной площади в столице. Репетиции пройдут ночью 17 и 18 июня. Генеральный прогон состоится 20 числа.