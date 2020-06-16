Коронавирус 16 июня: 8248 случаев в РФ, отмена парада в регионах, новости из Пекина

В России выявили 8248 новых случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки, общее число заражений в стране составило 545 458. Из больниц выписали еще 9767 пациентов, выздоровевших после коронавируса. Общее число вылечившихся составило 294 306. За сутки умерли 193 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. Общее число летальных случаев — 7284.

В Москве за минувшие сутки выявили еще 1416 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в столице — 208 680. По выздоровлению выписаны 126 114 москвичей (суточный прирост — 2874). За сутки в Москве скончались 52 человека с подтвержденным COVID-19. Общее число смертей — 3386.

Число заболевших в мире, по данным Worldometers.Info, превысило 8,12 миллиона человек. Побороли болезнь 4,2 миллиона человек.

Отмена парада Победы в регионах РФ

Праздничные мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, отменены в 13 городах России из-за сложной эпидемиологической ситуации. По данным РИА Новости, 24 июня парад не будут проводить в Пскове, Вологде, Ярославле, Орле, Курске, Белгороде, Перми, Пензе, Саранске, Челябинске, Нижнем Тагиле, Петропавловске-Камчатском и Якутске.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле с пониманием относятся к отмене праздничных мероприятий.

«С абсолютным пониманием, это прерогатива руководителей регионов, это те самые особые полномочия, которыми они были наделены на фоне эпидемиологической опасности», — сказал представитель Кремля.

Выявленный в Пекине коронавирус считают более заразным

Коронавирус, который выявили на рынке «Синьфади» в Пекине, может быть более заразным, чем тот, который специалисты обнаружили в Ухани. Об этом рассказал профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю.

По его словам, в процессе изменений вируса его «заразительность» может как усиливаться, так и ослабевать.

«Считаю, что обнаруженный на рынке «Синьфади» коронавирус SARS-CoV-2 более заразный, чем тот, что был на рынке «Хуанань» в Ухане», — сказал ученый в комментарии газете «Хуаньцю шибао».

Напомним, вспышка новой коронавирусной инфекции началась в китайском городе Ухань. В конце декабря власти КНР сообщили о росте заболеваемости пневмонией неизвестного происхождения. Специалисты позже выяснили, что болезнь вызывает новый тип коронавируса, которому дали название SARS-CoV-2. В марте ВОЗ объявила вспышку новой короанвирусной инфекции пандемией COVID-19.

Минобороны РФ готовится к испытаниям вакцины от COVID-19 на добровольцах.

Российское оборонное ведомство уже в ближайшие дни проведет вакцинацию добровольцев, которые вызвались для проведения испытаний лекарства от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В ближайшие дни по завершении двухнедельной изоляции будет проведена вакцинация первой группы добровольцев, основная цель которой — проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины», — говорится в сообщении ведомства.

Вакцину разрабатывают российские военные совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.