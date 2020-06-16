В Совфеде предложили сократить новогодние праздники в 2021 году

Москва, 16 июня. Количество нерабочих дней в начале января будущего года необходимо сократить. За уменьшение продолжительности новогодних каникул выступил российский сенатор Андрей Кутепов.

Парламентарий уже направил в министерство труда соответствующий законопроект. В документе предлагается сделать в 2021 году нерабочими первые три дня января, а также 7 число.

Сенатор считает, что так можно компенсировать длительный простой в организациях во время пандемии. Предлагаемая мера также пойдет на пользу отечественной экономике, уверен Кутепов.

Инициатор подчеркнул, что данная поправка о каникулах распространяет свое действие только на 2021 год.