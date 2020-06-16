Москва, 16 июня. В России за минувшие сутки выявлено 87248 новых случаев коронавируса, сообщили в оперштабе, отслеживающем ситуацию с заболеваемостью COVID-19 на территории РФ.

35,8% из заболевших не имели клинических проявлений болезни. Уточняется, что за последние сутки полностью выздоровели 9767 человек, 193 пациента скончались.

Таким образом, с начала эпидемии COVID-19 был выявлено 545 458 заболевших, 294 306 из них полностью поправились. 7284 человека скончалось.

Отметим, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется. Ежедневный прирост вновь выявленных случаев коронавируса связан и с активным тестированием на COVID-19. На сегодняшний день в России было проведено 15,3 млн тестов на коронавирусную инфекцию.