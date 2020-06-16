Власти США возобновят смертную казнь впервые за 17 лет

Вашингтон, 16 июня. Министерство юстиции США анонсировало казнь четверых убийц детей. Федеральные власти впервые за 17 лет решили прибегнуть к этой мере наказания. Приведение приговоров запланировано на июль и август.

Казнь абсолютно не противоречит американскому законодательству, подчеркнул генпрокурор Штатов Уильям Барр. Чиновник напомнил, что фигуранты признаны виновными в чудовищных преступлениях. Судебная система вынесла им приговоры. Долг перед жертвами — казнить убийц, подчеркнул Барр.

Казнить преступников должны были еще в прошлом году, но срок сдвинулся из-за судебных тяжб, пишет «Ридус».

Напомним, что летом 2019 года американский президент Дональд Трамп поручил министерству юстиции заняться разработкой закона, согласно которому к смертной казни будут приговаривать виновных в массовых убийствах и преступлениях на почве нетерпимости, пишет НСН.