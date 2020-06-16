В ПФР объяснили порядок особых выплат безработным россиянам

Москва, 16 июня. Безработные россияне в ряде случаев могут получать особые компенсационные выплаты. Условия их предоставления разъяснили в Пенсионном фонде РФ.

Так, неработающий трудоспособный человек может получить компенсационную выплату в размере 1200 рублей, если он ухаживает за человеком старше 80 лет или за человеком, достигшим пенсионного возраста, установленным до 2019 года (то есть 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин), если этому пенсионеру нужен постоянный уход по заключению врачей.

Выплаты можно получать вне зависимости от места проживания пенсионера и лица, осуществляющего уход. Отметим, что по согласию родителей осуществлять уход могут и дети, достигшие 14 лет.

Чтобы оформить выплату нужно обратиться в отделение ПФР с соответствующим пакетом документов. Выплата назначается с того месяца, в котором было зафиксировано обращение, и выплачивается пенсионеру вместе с назначенной пенсией. В ПФР добавили, что периоды ухода за 80-летним гражданином засчитываются в страховой стаж.

Напомним, с 1 июля пенсионерам-опекунам и попечителям детей до 18 лет начнут выплачивать индексированные выплаты. Как уточняет НСН, Отмечается, для оформления перерасчетов дополнительных заявлений не потребуется.