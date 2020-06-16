Эксперты назвали самые популярные профессии среди выпускников 2020 года в РФ

Москва, 16 июня. Сферы IT-технологий и здравоохранения являются самыми востребованными среди выпускников российских школ в 2020 году. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса SuperJob.

Отмечается, что в опросе приняли участие 1600 родителей выпускников школ всех регионов РФ.

Так, 48% выпускников планируют продолжить обучение в высших учебных заведениях страны, 22% собираются поступать в средние специальные учебные заведения. Отмечается, что в минувшем году о поступлении детей в колледжи и училища говорили 27% родителей, а 47% рассказывали о намерении детей поступать в вузы.

На вопрос, какие направления подготовки выбрали дети, поступающие в средние специальные учебные заведения, родители чаще всего называли IT и медицинские специальности: 16% и 12% соответственно. Родители абитуриентов вузов также чаще всего говорили, что их дети выбрали для себя медицинские и IT сферы: 21% и 15% соответственно.