Малькевич рассказал, как СМИ-иноагенты создают фейки о голосовании по поправкам

Москва, 26 июня. Российские НКО, участвующие в политической деятельности, получили от иностранных спонсоров порядка четырех миллиардов рублей. Об этом рассказал председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в эфире онлайн-конференции «Фейки и иностранное вмешательство во время подготовки к общероссийскому голосованию за поправки в конституцию».

По словам Малькевича, эта сумма была получена некоммерческими организациями в период с 2015 по 2019 годы. Он добавил, что почти миллиард рублей в год осваивают проекты Агентства США по глобальным медиа. Их цель — ведение планомерной дезинформационной компании в отношении общенародного голосования по поправкам в Конституцию РФ, отметил глава ФЗНЦ.

«Каждый день манипуляции с заголовками, манипуляции с новостями. <…> В таких условиях приходится вести борьбу и реально информировать, что происходит вокруг голосования», — заявил Малькевич.

Он привел несколько примеров пропагандистских «вбросов». Так, в туркменистанском секторе «Радио Азатлык», которое является проектом «Радио Свободы» с бюджетом 605 тысяч долларов в год, был опубликован опрос, согласно которому 0% будут голосовать за поправки, 68% — против и 32% вообще не будут голосовать. Малькевич добавил, что неизвестно, откуда взялись эти цифры и как проходил опрос.

Глава ФЗНЦ заметил, что чаще всего недостоверные публикации появляются в социальных сетях, Instagram и TikTok. Одним из самый распространенных фейков являются фото поддельных листовок ЦИК под видом настоящей. По словам Малькевича, также активно транслируется фейк о том, что на территории московского метрополитена создаются закрытые избирательные участки, на которых якобы целыми подразделениями в принудительном порядке будут голосовать сотрудники организации. Он пояснил, что все это является «вбросом», никаких «закрытых участков» в списке ЦИК нет.

Как рассказал Александр Малькевич, существует целая манипуляционная техника. К примеру, 9 июня этого года «Idel.Реалии» (дочка «Радио Свободы») подготовило интервью с профессиональным протестующим из Казани. Он рассказал о своей деятельности и заявил, что выступает против поправок в Конституцию РФ. Однако нет никакой информации о том, кто он такой, за какие заслуги стал героем интервью.

Голосование по поправкам в конституцию пройдет в России с 25 июня по 1 июля. Решение проводить голосование в течение недели вызвано необходимостью обеспечить безопасность граждан в условиях пандемии. Последний день голосования будет выходным.

Центральный избирательный комитет РФ (ЦИК) одобрил проведение электронного голосования по поправкам в двух регионах. В Москве и Нижегородской области граждане смогут проголосовать на общероссийском голосовании в электроном виде.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев сообщил, что портал госуслуг принимает заявки от россиян, планирующих участвовать в электронном голосовании.