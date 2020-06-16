Галкин и Пугачева показали завтрак с личного огорода

Москва, 16 июня. Телеведущий Максим Галкин продемонстрировал поклонникам аппетитный завтрак с собственного огорода. Фото блюда из выращенных в домашних условиях кабачков он опубликовал в своем Instagram.

Галкин ведет активную жизнь в социальных сетях и регулярно делится с подписчиками подробностями личной жизни и семейного времяпрепровождения. На этот раз супруг Аллы Пугачевой рассказал, что они с примадонной любят есть на завтрак домашние жареные кабачки в сметане.

«А кабачки у нас с утра из своего огорода», — сообщил шоумен, а Пугачева добавила, что сметана от крестной.

Телеведущий отметил, что происхождение тарелки, на которой лежит блюдо, ему неизвестно.

«Тарелка от кого — непонятно», — пошутил Галкин, на что Пугачева, смеясь, ответила, что блюдо принадлежит ей, передает «Пятый канал».

Известный шоумен не в первый раз рассказал фолловерам о личном домашнем хозяйстве. Ранее Галкин полностью показывал поклонникам свой сад возле замка и отдельно хвастался плодами своего труда в нем в ходе обширной видеоэкскурсии, отмечает портал «Дни.ру». Юморист признался, что не мог не акцентировать внимание на том, что все в саду было сделано их с женой руками.

Также он делился с подписчикам новым увлечением любимой супруги. Галкин сообщил, что примадонна решила сделать во дворе теплицу и теперь балует домашних свежими овощами, пишет «Газета Кемерова». По его словам, в хозяйстве исполнительницы уже подрастают помидоры, лук, сладкий перец, морковь и редиска. Кроме того, овощи дают непередаваемый аромат.