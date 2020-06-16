Политолог Карасев рассказал, как МВФ запустил процесс распада Украины

Москва, 16 июня. Политолог Владимир Карасев считает, что Международный валютный фонд (МВФ) запустил процесс распада Украины.

Глава Нацбанка Украины Яков Смолий ранее заявил, что Украина получила два миллиарда долларов на покрытие дефицита бюджета страны. По словам Карасева, «публичными условиями выделения кредита были принятие «антиколомойского» закона и слив украинского земельного фонда под людей Джорджа Сороса». С точки зрения Карасева, парламент Украины выполнил эти условия.

«Вы реально думаете что Международный валютный фонд, разоривший не одно государство, будет довольствоваться только украинской землей и «Приватбанком»?» — поинтересовался Карасев и рассказал, как МВФ запустил процесс распада Украины.

Он пояснил, что западная экономика сейчас переживает кризис из-за последствий пандемии коронавирусной инфекции. По его словам, «выходить из кризиса удобнее за счет стран третьего мира, таких как Украина». Как заметил Карасев, украинский президент Владимир Зеленский дал согласие на то, чтобы «загнать страну в кабалу и обеспечить переход Украины под протекторат МВФ в обмен на кредитную линию».