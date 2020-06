События в Сирии 15 июня: подготовка наступления в Идлибе, взрыв в Аль-Бабе, теракты в Заевфратье

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, какая обстановка сложилась к утру 16 июня в Сирии и подводит итоги за день.

Большой Идлиб

Боевики запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»1 наращивают ударную группировку в Джебель аз-Завия к югу от трассы М4.

The "innocent civilians" in the southern countryside of Idlib, they just move for finding milk and Pampers for their children pic.twitter.com/B8WCj1pJIR — Spriter (@ynms79797979) June 15, 2020

На линию соприкосновения в Саракибе продолжают прибывать подкрепления Сирийской Арабской Армии из состава 25 дивизии специального назначения (ранее «Силы Тигра», под командованием бригадного генерала Сухейля аль-Хасана).

ВВС Сирии наносят удары по объектам боевиков по всей зоне деэскалации.

В соцсетях появились фотографии осколков авиационного боеприпаса, выпущенного по городу Аль-Бара в районе Джебель аз-Завия.

Remains of a missile used by the RUAF/SYAAF over Bara . Reports say air to air missile,fragments are very large???????????? pic.twitter.com/wxVKjAuaeO — ZOKA (@200_zoka) June 15, 2020

«Белые каски» в своем ролике обвинили российскую сторону в гибели семи детей, не представив при этом никаких доказательств.

حزن وآلم كبير لا ينسى، مجزرة البارة التي خُطت بدماء الأطفال في ذكراها الأولى.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/VeeSYtrSnh — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) June 15, 2020

Источники в Турции утверждают, что известный идеолог сирийского джихада, полевой командир Абдулла аль-Мухайсини отправился в Турцию.

#İdlib'de yakın bir zamanda askeri çatışma beklenirken...



Eski adı Nusra Cephesi olan HTŞ'nin Suudi asıllı liderlerinden Abdullah el-Muhaysini'nin Türkiye'de olduğu iddia ediliyor.https://t.co/NeuX1xUBDx — erhan güngör (@erhngngr68) June 15, 2020

На дороге Кафр Хайя — Шаннан в Джебель аз-Завия неизвестными убит командир отряда «Джейш ас-Сукур» (дочерняя группировка «Сукур аш-Шам», которая входит в «Национальный фронт освобождения») Юсеф Хусейн, также известный как Абу Хусейн. В ходе нападения получил ранения другой боевик, известный как Абу Усама.

Заевфратье

Зона контроля правительственных войск

Турецких военных в ходе очередного российско-турецкого патрулирования на севере Сирии блокировали местные жители.

Suriye



Haseke'de gerçekleştirilecek olan Türk-Rus devriyesi PYD/YPG'li teröristler tarafından engellendi. pic.twitter.com/3ylXtjcxad — 2.ORDU (@2_ordu) June 15, 2020

Зона контроля Международной коалиции

Международная коалиция во главе с США направила 200 единиц военной и специальной техники в Заевфратье из Иракского Курдистана через погранпереход «Семалка».

Uluslararası koalisyona ait zırhlı araç ve lojistik taşıyan 200 tırlık konvoy, Irak'ın Semelka sınır kapısından Suriye'ye girdi.Teçhizatlar üs bölgelerine dağıtılacak. pic.twitter.com/nv1ML7yX1D — 2.ORDU (@2_ordu) June 15, 2020

Трое детей получили ранения в деревне Ас-Суса на востоке провинции Дейр эз-Зор при подрыве СВУ.

В городке Ат-Таяна был убит мэр по имени Скат аль-Муса — неизвестные ворвались в здание администрации и застрелили его на глазах у сотрудников.

A number of gunmen (alleged ISIS members) stormed al-Shaab municipality building in Al-Tayanah town east of Deir Ezzor, asked for the name of the mayor and shot him in front of the employeeshttps://t.co/T7YztSW3Xehttps://t.co/vJWUvCKOobhttps://t.co/IPuw7iHjAR pic.twitter.com/u4alY3kYdg — Wladimir (@vvanwilgenburg) June 15, 2020

В деревне Хазима к северу от Ракки на СВУ подорвался автомобиль проамериканских «Сирийских демократических сил» (СДС).

На западной окраине Ракки в квартале Ад-Дарыя неизвестные застрелили бойца СДС.

К западу от Ракки на дороге к н.п.Ас-Салхабия на СВУ подорвался патруль СДС, два человека погибло.

В населенном пункте Аш-Шаафа на востоке Дейр эз-Зора на СВУ подорвался патруль СДС.

Северная Сирия

На рынке горючего в Аль-Бабе взорвалось 11 бензовозов. Обошлось без жертв, пострадали сторож и пожарный.

انفجار 11 صهريج محروقات داخل سوق المازوت في مدينة #الباب #شرق_حلب الخاضعة لسيطرة الإحتلال التركي pic.twitter.com/C6RSxnR2JC — ملك السلطنه (@jamlyyyyy) June 15, 2020

Курды утверждают, что по бензовозам неизвестные открыли огонь.

انفجار 11صهريج محروقات داخل سوق المازوت في مدينة #الباب شرق #حلب الخاضعة لسيطرة العدو التركي. pic.twitter.com/ZKQ5edh7zK — أخبار سوريا الوطن Syrian (@SyriawatanNews) June 16, 2020

Курдская группировка «Силы освобождения Африна» отчиталась о выполнении операций против протурецких группировок 12 и 13 июня в Азазе и Африне. В ходе проведения операции пять боевиков было убито, девять ранено. «Силы освобождения Африна» потеряли трех человек.

Центральная Сирия

Палестинское ополчение «Лива аль-Кудс» опубликовало новый ролик об операциях по зачистке сирийской пустыни.

القوات الرديفه التابعة للجيش العربي السوري تتابع أعمال تمشيط وتطهير البادية السورية . pic.twitter.com/ObRRXkfTBd — ملك السلطنه (@jamlyyyyy) June 15, 2020

Ресурс Deirezzor24 утверждает, что в сирийской пустыне на СВУ подорвался патруль Сирийской Арабской Армии.

#D24:

Several elements of Assad's forces were killed by a landmine in the southern badiyah of #DeirEzzor. — ديرالزور24 (@DeirEzzor24) June 15, 2020

Гуманитарная обстановка

В городе Ат-Табка практически закончено возведение Tabqa Center, самого большого коммерческого проекта и торгового мола в Заевфратье.

#Tabqa: "Tabqa Center", the the largest commercial project in northern and eastern Syria is expected to completion in the next months. The project is one of the major projects that will provide job opportunities for the people of the region. pic.twitter.com/juU9R1Gczm — Rojava Network (@RojavaNetwork) June 16, 2020

В деревню Аль-Ядуда в провинции Даръа доставлена гуманитарная помощь.

مساعدات إنسانية روسية لبلدة #اليادودة بدرعا

15/06/2020

وزع مركز المصالحة الروسي مساعدات إنسانية تشمل أغذية وملابس على العائلات الأشد حاجة في بلدة اليادودة بمدينة #درعا السورية،

وتأتي في إطار المساعدات #الروسية المتواصلة في أغلب المناطق #السورية. pic.twitter.com/CVZ2SidDpi — ملك السلطنه (@jamlyyyyy) June 15, 2020

В пригороды Абу Кемаля возвращаются беженцы и паломники.

AlbuKamal Reef-Sayal

A continuous campaign for the returnees of this day and a continuous return of the people to their homes pic.twitter.com/7c4LwB68pa — Spriter (@ynms79797979) June 15, 2020

В городе Камышлы прошла траурная церемония, посвященная 105-й годовщине геноцида ассирийцев.

Syriac community in Qamishli, northeast Syria, commemorate the 105th anniversary of the Seyfo genocide

Charbel Hanno - North Presshttps://t.co/B3OWFr6Yzb pic.twitter.com/fQZttJu6aM — NORTH PRESS AGENCY - ENGLISH (@NPA_English) June 15, 2020

Политика

В Иране заявили, что помогут Сирии разобраться с топливным кризисом и поддержат сирийскую лиру. Кроме того, Тегеран планирует инвестировать в фармацевтический сектор Сирии.

При этом с территории, подконтрольной официальному Дамаску, продолжают прибывать колонны бензовозов с горючим для Заевфратья.

Rejim'e ait yakıt tankerleri, M4 karayolundan PYD/YPG bölgelerine girdi.Rejim ve PYD/YPG arasındaki petrol ticareti sürüyor. pic.twitter.com/9Vy2pjy5kE — 2.ORDU (@2_ordu) June 15, 2020

В режиме реального мнения публикуем обновления обстановки в Сирии на нашем Telegram-канале.

1 Организация запрещена на территории РФ.