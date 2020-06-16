Заразившуюся коронавирусом жену Зеленского госпитализировали

Киев, 16 июня. Заразившаяся коронавирусом жена президента Украины Елена Зеленская доставлена в больницу. Об этом журналистам сообщили в офисе украинского лидера.

В пресс-службе уточнили, что у Зеленской также была выявлена внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней тяжести. Состояние первой леди Украины оценивается как стабильное, она не нуждается в дотации кислорода. Тесты на COVID-19 самого Зеленского и его детей оказались отрицательными.

О том, что у Елены Зеленской выявлен коронавирус, стало известно 12 июня. Сама она очень удивилась этому, потому вся их семья соблюдала карантинные правила. Она добавила, что чувствует себя хорошо, но находится на амбулаторном лечении в изоляции.

При этом сам Зеленский продолжил контакты, пусть и с небольшим количеством человек. Это возмутило украинцев. По их мнению, он должен был соблюдать 14-дневную изоляцию, как лицо, контактировавшее с коронавирусным пациентом.