Сатановский рассказал, чем для США закончится война с Россией и Китаем

Вашингтон, 16 июня. Политолог Евгений Сатановский допускает начало гражданской войны в США. Он не исключает, что военные действия может инициировать американский президент Дональд Трамп для прекращения в стране массовых беспорядков и выхода из кризиса.

Профессор отметил, что утихомирить бунтарей почти нереально, учитывая недавний инцидент, когда полицейский застрелил афроамериканца Рэйшарда Брукса.

В перечень дальнейших сценариев Сатановский включил и развязывание конфликтов с крупнейшими государствами мира, что, по мнению американских властей, может помочь выходу из кризиса. Политолог уверен, что войны с КНР и Россией ничем хорошим для Вашингтона не закончатся. Он напомнил, что у Штатов достаточно врагов, которые могут ударить Белый дом «в спину».

Озвучил эксперт и экзотический вариант. Сатановский допустил, что справиться с бунтарями Трамп сможет, отправив их на Луну. Он напомнил, что раньше в России преступников отправляли на принудительные работы в Сибирь, а Австралия была место ссылки для британских заключенных. Американцы — потомки колонистов из Британии, а значит, у них тоже должно быть место для отправки неугодных лиц. Политолог объяснил свое мнение: «Если давление митингующих достигнет апогея и американские власти заставят выпустить заключенных из тюрем, то «проще освоить Луну».

Ранее Сатановский прокомментировал заявление помощника госсекретаря США Дэвида Шенкера о роли России на Ближнем Востоке. Политолог призвал не слушать этого деятеля, ведь его статус крайне незначительный, пишет Ura.ru.