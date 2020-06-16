Застрявшие в Дагестане граждане Азербайджана напали на местную полицию

Махачкала, 16 июня. Граждане Азербайджана, находящиеся в пункте временного размещения в Дагестане, напали на сотрудников полиции из-за отсутствия возможности вернуться домой. Об этом сообщил и. о. главы Дербентского района Фуад Шахиев.

«Граждане Азербайджана начали возмущаться и требовать пересечения границы, напали на четырех сотрудников полиции, разбили машины, поэтому были стянуты дополнительные силы. Сейчас все успокоились, все завершилось», — сказал он в комментарии РИА Новости.

По словам Шахиева, во вторник в Дагестане должна состояться встреча с представителями Азербайджана, на которой обсудят сложившуюся ситуацию.

Волнения в палаточном лагере начались после того, как проживающие в нем получили список из 120 человек, которым разрешили вернуться на родину 16 июня через специальный коридор на таможенном пункте пропуска «Яраг-Казмаляр». Документ готовила азербайджанская сторона, уточняет телеканал «360».

Как пишет «ФедералПресс», на место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов и ОМОН. Они призывали застрявших в РФ граждан успокоиться.

Граница между Дагестаном и Азербайджаном была закрыта с целью предотвратить распространение коронавируса, напоминает Ura.ru. Азербайджанцы, не успевшие вернуться на родину, были размещены во временном лагере поблизости от села Куллар Дербентского района Дагестана.

В связи с пандемией COVID-19 Россия еще в марте прекратила регулярное и чартерное авиасообщение не только с Азербайджаном, но и с другими странами. Исключение составили лишь вывозные рейсы, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные перелеты, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (или смены экипажа) на российской территории, а также полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.