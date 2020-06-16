Геннадий Онищенко поздравил коллег с Днем медицинского работника, сделав экскурс в историю

Дорогие коллеги! Наш профессиональный праздник мы отмечаем в год 75-летия Великой Победы. Мы обязаны воздать должное советским медикам, усилиями которых в годы Великой Отечественной войны в строй были возвращены 72,3% раненых и 90,6% больных.

В Берлинской операции, поставившей точку в Великой Отечественной войне, участвовали опытные и обстрелянные бойцы, большинство которых (около 80%) возвратилось в строй после ранений или болезней благодаря высокому профессионализму советских медиков.

Отмечу, в годы войны на территориях, освобожденных от немецкой оккупации, среди гражданского населения отмечались вспышки холеры, сыпного тифа и других опасных инфекций. Эти очаги были ликвидированы силами и средствами военно-медицинской службы Красной армии, не допустившей распространения опасных инфекций в воинских частях.

Современный период заставляет нас вспомнить подвигах, совершенных нашими предшественниками в борьбе с эпидемиями.

Жертвуя здоровьем и самой жизнью, наши медики спасали сотни тысяч воинов и тружеников тыла от невидимой, но реальной угрозы, добиваясь, раз за разом, не только локализации и ликвидации, но и профилактики возникновения очагов опасных инфекций в границах огромной страны.

Пандемия COVID-19, вызванная новым коронавирусом и охватившая многие страны мира, включая Российскую Федерацию, стала тяжелым испытанием для общественного здравоохранения и медицинской науки. Эта ситуация является испытанием на прочность и способность каждого медицинского работника бороться в чрезвычайных условиях за сохранение жизни и здоровья наших граждан, за санитарно-эпидемиологическое благополучие Родины.

Ведущая роль в проведении мероприятий по локализации и ликвидации коронавирусной инфекции принадлежит государственной санитарно-эпидемиологической службе. Рискуя здоровьем, а порой и самой жизнью, наши сотрудники, врачи-эпидемиологи и санитарные врачи, совместно с практическими врачами и научными работниками добиваются решительного перелома в борьбе с COVID-19.

Напряженно работают научно-исследовательские учреждения нашей службы. С привлечением добровольцев начаты клинические испытания первой отечественной вакцины против коронавируса COVID-19.

Одна из главных особенностей нашей службы состояла и состоит в том, что наука идет впереди практики, определяет направления практической деятельности. Поэтому в 90-е годы прошлого века недруги из-за рубежа целенаправленно пытались уничтожить форпосты советской науки, в том числе предприятие «Вектор» (Оболенск) и систему противочумных институтов. Тем не менее, нам удалось спасти научные учреждения от преднамеренного банкротства и переоснастить их современным научным оборудованием. За последние 20 лет сформировалась наша академическая группа из 17-ти академиков и членов-корреспондентов РАН, работающих в передовых научных учреждениях службы.

Благодаря проделанной работе сейчас страна, в том числе Москва и Московская область, повсеместно переходит ко второму этапу снятия ограничений.

Начиная со времени формирования (в 1922 году), государственную санитарно-эпидемиологическую службу отличали бережное отношение к ветеранам и опора на опыт предшествующих поколений. Прежде всего, это отношение определялось гордостью за наши общие успехи и уважительным отношением к практическим и научным достижениям предшественников. Различие государственных идеологий не стало препятствием в изучении практического опыта санитарных врачей Российской империи или Советского Союза во многих областях, включая борьбу с эпидемиями опасных инфекций.

В 1996 году в издательстве «Медицина» под моей редакцией была опубликована научная монография, посвященная вкладу каждого государственного санитарного врача в становление и развитие нашей службы, а также особенностям исторического периода их работы, начиная с нашего «патриарха» Алексея Сысина, первого руководителя санитарно-эпидемиологического отдела Наркомздрава РСФСР. В монографии отражены истоки и исторические вехи совершенствования государственной санитарно-эпидемиологической службы.

Однако в наши дни настойчиво навязывается нелепое утверждение, что государственная санитарно-эпидемиологическая служба была создана в 2004 году, тогда как это не самый глубинный этап ее эволюции. Тем самым преднамеренно предаются забвению достижения наших предшественников — руководителей советского периода.

Прошу вас беречь и приумножать мудрую традицию опоры на опыт предшественников и бережного отношения к ветеранам. Следует искоренить наметившуюся тенденцию, когда с приходом нового руководителя того или иного звена история его аппарата начинается с чистого листа.

Напомню, что огромную роль в 1991 году сыграло принятие закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии», в соответствии с которым создавался Государственный комитет санитарно-эпидемиологического надзора, подчиненный, как орган управления нашей службой, непосредственно президенту Российской Федерации (1991—1996 годы).

После возвращения службы в Минздрав России (1996—2004 годы) дважды потребовались невероятные усилия, чтобы на самом высоком уровне доказывать ее самостоятельный статус при решении сложных государственных задач. Это были попытки уничтожения государственной санитарно-эпидемиологической службы под видом «реформирования», которые удалось своевременно пресечь.

Правильность принятых десятилетие назад решений о сохранении государственной санитарно-эпидемиологической службы и ее научных учреждений подтверждается в наши дни, на современном этапе борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют показатели выявления заболевших и смертности от коронавирусной инфекции в нашей стране и в других государствах, где санитарно-эпидемиологические службы были ликвидированы.

Современное положение службы определилось в 2012 году, когда она была выведена из подведомственности Минздрава России и подчинена непосредственно правительству Российской Федерации.

С тревогой отмечаю тенденцию, когда вновь пришедшее руководство пытается заработать собственный авторитет за счет чужих заслуг. В связи с этим уместно напомнить афоризм Исаака Ньютона:

«Если я видел дальше других, то потому, что стоял на плечах гигантов».

В наши дни мы обязаны сохранить и, более того, приумножить то главное, что завещано нам корифеями отечественной медицины. В этом залог передовых методологических основ нашей повседневной деятельности.

В канун профессионального праздника призываю вас к активному участию во всенародном голосовании, которое состоится 1 июля 2020 года по поправкам в Конституцию Российской Федерации, в том числе за поправку, касающуюся медицинской помощи в нашей стране.

Эта поправка гарантирует «обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи <…>, создание условий для ведения здорового образа жизни, формирование культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью».

Поздравляю вас с Днем медицинского работника! В нашей стране, начиная с 1980 года, этот праздник отмечается ежегодно в третье воскресенье июня. История праздника связана с чествованием профессии медика, самой гуманной и востребованной профессии в мире, корни которой ведут начало от формирования древнейшего человеческого сообщества.

Желаю каждому и всем вместе успешного выполнения профессионального долга, чтобы совместными усилиями добиться локализации и ликвидации очагов коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации во имя сохранения жизни и здоровья страждущих. Никто, кроме нас, не в состоянии победить невидимого и опасного противника.

Примите пожелания здоровья, успехов и Божьей помощи в вашем многотрудном служении народу и Отечеству. Желаю вам везения, спокойствия, уверенности в собственных силах, преданности делу, которому мы служим, веры в грядущую победу! С праздником!