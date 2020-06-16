Петербуржцы пытаются спасти замурованных в подвале котов. ФАН-ТВ

Война за жизнь животных разыгралась в Петербурге. Во дворе одного из домов на улице Ушинского проживало не одно кошачье поколение, пользуясь подвалом. Такие жильцы пришлись не по нраву жилконторе Калининского района, и она объявила животным войну: зимой на холод выкинули кошек с котятами, а кошкин домик с отоплением, построенный жителями для хвостатых, позже вышвырнули на помойку.

«После того, как зиму пережили, тот дом исчез, ночью втихаря. Я подразумеваю, что это руководство, но руководство отказывается. Хотя они мне сказали: «Мы же договаривались с вами до конца зимы». Ну вот зима закончилась, и домик исчез магически», — рассказал Андрей Фоменков, местный житель.

Тогда Андрей построил для животных новый домик. Но и его угрожают снести. В своем письме Андрею председатель правления ЖСК-533 Любовь Архипова назвала кошкин домик «незаконно возведенным строением на самовольно захваченном земельном участке».

В телефонном разговоре с журналистами ФАН ее заместитель Татьяна Хомич охарактеризовала его уже строительным мусором. При личной встрече с корреспондентом дама поспешила скрыться.

«Это строительный мусор. Это мы уж так назвали это самовольной постройкой, из уважения к людям. Но это строительный мусор обычный, из какого-то старого хлама. Больше ничего комментировать не буду», — сказала Хомич.

После этого по словам жильцов, председатель ЖСК приказала замуровать вход в подвал, в котором еще оставались животные.

«Вот это окно, сейчас оно закрыто. Там сидели кошки, довольно много, но мы точно не знаем сколько. Они были замурованы и сильно кричали, и мы решили ночью их освободить», — говорит Валерия Орел, местная жительница.

Не всех животных удалось вызволить из заточения: по словам местных жителей, несколько хвостатых еще могут оставаться внизу. Ключи от подвала отобрали даже у дворника, и проверить, остался ли кто-то внутри, невозможно.

Желая защитить своих подопечных, жители дома обратились за помощью к депутату Госдумы РФ Евгению Марченко. Парламентарий усмотрел в действиях председателя ЖСК признаки жестокого обращения с животными, потребовал открыть котам подвалы и отозвать предписание о сносе кошачьего домика.