Диктатуру меньшинств обсудят в медиацентре «Патриот»

Во вторник, 16 июня, в 14.00, Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проведут прямой эфир на тему «Диктатура меньшинства. Как нас заставляют отказываться от традиций, морали и привычек».

Социологи утверждают: когда численность бескомпромиссно настроенного меньшинства определенного типа достигает порогового уровня, остальной популяции приходится подчиниться его предпочтениям.

Так, представители сексуальных меньшинств заставили весь западный мир подчиниться их правилам и морали. Чернокожее меньшинство прямо сейчас вынуждает белых в США согласиться на «обратную дискриминацию» — ситуацию, когда черные получают преимущества в социальных льготах, образовании, медицине и даже в судах.

Мигранты в Европе получают вид на жительство и значительную финансовую помощь, которую не получают местные налогоплательщики. В новейшей истории России либеральное меньшинство два десятилетия доминировало в политике и экономике.

Меньшинства начинают формировать своеобразную элиту и жестко подавляют любое инакомыслие.

Кто и как формирует общественное мнение?

По каким законом работает либеральная пропаганда?

Где граница между разжиганием ненависти и отстаиванием своих ценностей?

Выстоят ли консерваторы под натиском гей-активистов, феминисток или вегетарианцев?

На эти и многие другие вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты — социологи, экономисты, журналисты, чиновники и политики.

Вы можете задать свой вопрос в комментариях к этому анонсу на сайте ФАН или в комментариях к трансляции.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

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