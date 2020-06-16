Эксперты составили топ-100 лучших вузов РФ

Москва, 16 июня. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова занял первое место в рейтинге 100 лучших вузов РФ по версии аналитического агентства RAEX. На втором и третьем местах расположились Московский физико-технический институт и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». Об этом рассказали в пресс-службе агентства.

«Места с четвертого по шестое заняли СПбГУ, НИУ ВШЭ и МГИМО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее число лучших вузов из рейтинга расположены в двух городах: 31 вуз в Москве и 11 в Петербурге. Кроме того, по пять высших учебных заведений из топ-100 находятся в Томской и Московской областях.

По данным аналитического агентства, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана переместился с восьмого на седьмое место в рейтинге. Также роста в топе добился Петербургский политехнический университет Петра Великого — он поднялся с девятого на восьмое место. Университет ИТМО поднялся с 14 на 13 позицию.

Подчеркивается, что данные вузы добились значительных успехов в области научных публикаций, а также в улучшении показателей образовательной работы.

При составлении рейтинга лучших вузов страны были использованы статистические показатели, а также результаты опросов среди академических и научных работников, студентов и работодателей.