Роскачество проверило бензин Аи-92 на заправках Москвы

Москва, 16 июня. Роскачество провело дополнительное исследование автомобильного бензина марки Аи-92 на семи московских АЗС и не выявило ни одного несоответствия требованиям топливного регламента. Об этом сообщается на сайте экспертной организации.

«Экспертами лаборатории было испытано топливо, которое реализовывалось на семи столичных АЗС. По итогам исследования ни одного несоответствия бензина установленным законом требованиям обнаружено не было», — говорится в сообщении.

Образцы были взяты на автозаправках, принадлежащих, в частности, компаниям ООО «Лукойл — Центнефтепродукт», АО «РН — Москва», ООО Компания «Контур-Ойл Групп», ООО «Газпромнефть-Центр» и ЗАО «ТрансАЗС».

Бензин оценивался по более чем 30 параметрам качества и безопасности. Проверялись, в том числе, наличие в нем потенциально вредных веществ, его потребительские и органолептические свойства, а также маркировка.

«В результате вся продукция, отобранная для дополнительного исследования, получила наивысший балл», — уточняется на сайте организации.

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