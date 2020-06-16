Львовский журналист-русофоб назвал половину населения Украины «абсолютной ватой»

Москва, 16 июня. Украинский журналист-русофоб Остап Дроздов заявил, что практически половина населения Украины является «ватой», которая тратит деньги «русскоязычных родителей».

В эфире своего YouTube-канала львовский журналист сказал, что они считают Россию братской страной, передает «ПолитНавигатор».

«50% моей страны и вашей составляет абсолютная вата. Вата делится на два лагеря. Нео-вата, либеральная вата, вата молодого поколения, вата беспринципного незаземленного трешевого «95-го квартала» 25+, 35+, до 40», — заявил Остап Дроздов.

По его словам, также на Украине есть «пацаны, которые привыкли свои деньги, даже не свои, а своих мажорных русскоязычных родителей тратить в дорогих клубах и купаться в шампанском». Дроздов также указал, что среди украинцев есть те, кто считает, что «это нам развязали войну, а все мы братья и сестры вокруг».

«Это неовата, такая молодая, в хороших кроссовках, разноцветных носках, с хорошими аксессуарами и украшениями, она имеет своего президента», — считает журналист-русофоб.

С его точки зрения, президентом «неоваты является пятое колесо» по имени Владимир Зеленский. Дроздов уверен, что действующий президент страны вообще «не вписывается в Украину» и он «не является Украиной вообще».

«Это случайный убор Арлекино на голове болезненной, страдающей, обессиленной, обескровленной предыдущим президентом и препредыдущим страны», — добавил Дроздов.

Он отметил, что ко второй половине «ваты» относятся сторонники украинской политической партии «Оппозиционная платформа — за жизнь». Они, по словам Дроздова, «ностальгируют по СССР и выражают откровенные симпатии Москве». Он также заявил, что оставшаяся часть украинцев «разделена на большое количество лагерей и не сможет привести во власть своего президента».

Дроздов известен своими русофобскими высказываниями. Украина должна осуществить тотальную блокаду Крыма и Донбасса, чтобы полностью уничтожить население этих регионов, любые отношения с этими территориями — это «финансирование терроризма», ранее заявил украинский журналист. По его словам, он сторонник «тотальный, глухой, безальтернативной блокады Крыма и Донбасса». Дроздов отмечает, что была бы его воля, то «Крым сидел бы без воды, без света, без ничего».