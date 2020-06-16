Подросток в Кузбассе погиб, упав с опоры ЛЭП после неудачного селфи

Кемерово, 16 июня. Подросток в Кемеровской области получил смертельные травмы после падения с опоры линии электропередачи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.

Происшествие произошло в городе Таштагол на улице Лазо, сообщает «Газета Кемерова». В 22.50 по московскому времени 14-летний подросток решил сделать селфи на опоре ЛЭП, однако не удержался и упал. На место незамедлительно прибыли сотрудники скорой помощи, пострадавшего доставили в отделение реанимации.

Подросток получил несовместимые с жизнью травмы и скончался в больнице. Об этом сообщил пресс-секретарь Кемеровского областного центра медицины катастроф Антон Дужик, передает телеканал «360».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося. Следственный комитет Кемеровской области инициировал проведение доследственной проверки.