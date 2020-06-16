Правительство возьмет на себя 60% расходов при переводе автомобилей на газ

Москва, 16 июня. Глава Минэнерго России Александр Новак предложил вице-премьеру РФ Юрию Борисову увеличить долю бюджетных субсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30 до 60%. Об этом говорится в соответствующем письме министра энергетики вице-премьеру от 17 апреля.

«Субсидии правительства будут покрывать теперь не 30%, а 60% расходов физлиц и малого бизнеса по переводу автомобилей с бензина на газ. Это, по мнению министра энергетики Александра Новака, позволит им сэкономить 4–5 млрд рублей», — пишет РБК.

Отмечается, что еще 30% расходов выделит «Газпром» за счет маркетинговых программ своего дочернего предприятия, основного поставщика газа для транспорта «Газпром газомоторное топливо». В этом случае автовладельцам останется заплатить лишь 10% стоимости перевода машины на газ.

Как отмечает издание, в Минэнерго инициативу Новака подтвердили, а представитель Борисова сообщил, что предложение поддержали в кабмине.

Новак предложил увеличить долю бюджетных субсидий, поскольку переход на компримированный природный газ (КПГ) может быстро и существенно (на 60–65%) снизить затраты автомобилистов на бензин и дизель. В своем письме он говорит о малом и среднем бизнесе и о гражданах, в том числе самозанятых, для которых эти расходы являются значимой и социально чувствительной статьей в условиях распространения коронавирусной инфекции.

НСН уточняет, что в компании «Газпром газомоторное топливо» подсчитали: один километр пути на газе обходится автовладельцам в один рубль, а на бензине — в три рубля.

Ранее стало известно, что российские водители до 1 октября будут заправляться только отечественным бензином и дизелем. Временный запрет на ввоз топлива на территорию страны подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, напоминает телеканал «360». Такая мера принята с целью поддержать российскую нефтяную промышленность. В частности, чтобы обеспечить сохранение рабочих мест и дать работать перерабатывающим заводам.