Испанские врачи назвали простые продукты, помогающие защитить легкие от коронавируса

Мадрид, 16 июня. Введение в рацион нескольких простых продуктов позволит укрепить дыхательную систему и организм в целом, повысив его способность бороться с различными недугами, включая COVID-19. Об этом рассказали испанские врачи.

Глава Испанского общества пульмонологии и торакальной хирургии (SEPAR) пульмонолог Эусеби Чинер считает, что большинство случаев, когда в результате атаки вирусов страдают легкие, можно предотвратить, или сделать так, чтобы заболевание протекало без серьезных последствий для организма.

По его словам, подготовленному организму легче справляться с различными болезнями. Чтобы укрепить организм, необходимо соблюдать режим сна, не игнорировать физические нагрузки и вести правильный рацион.

Диетолог Алехандро Кановаса уверен, что укрепить дыхательную систему и организм в целом помогут, в частности, яйца, которые содержат жирорастворимые витамины, например, А, и белки высокого качества.

Для нормального функционирования микробиоты кишечника, которая способствует укреплению иммунной системы и влияет на работу легких, Кановас рекомендует употреблять цельный рис.

Получить необходимое количество полиненасыщенных жирных кислот омега-6 и омега-3 можно, если три раза в неделю есть рыбу, например, сардины.

«Особенно омега-3 обладает большой противовоспалительной способностью, которая напрямую влияет на состояние всех органов человека. Кроме того, ежедневное употребление оливкового масла, авокадо или грецких орехов обеспечит витамином E, который вместе с витаминами А, D и К является важным антиоксидантом», — добавил диетолог.

Специалисты также посоветовали есть молочные продукты хорошего качества без добавок, помидоры и ежедневно пить достаточное количество чистой воды.

При этом они призвали снизить до минимума количество обработанных продуктов, рафинированной муки и пищи с добавленным сахаром.

Ранее медики рассказали, от каких продуктов нужно отказаться при простуде. В первую очередь эксперты рекомендовали перестать употреблять сладости, поскольку они могут усугубить состояние, если болезнь вызвана бактерией.