Объявлены даты проведения «Евровидения-2021». События дня. ФАН-ТВ

МИД России направил ноту протеста в Киев МИД России направил коллегам из Киева ноту протеста в связи с акциями, которые прошли в украинской столице 12 июня в День России. При попустительстве властей Украины было допущено грубое нарушение международных обязательств в соответствии с «Венской конвенцией о дипломатических отношениях». На здание российского посольства был спроецирован ряд нелицеприятных изображений русофобского содержания. Отличился даже департамент контрразведки СБУ, который разместил свою эмблему на зданиях и билбордах вблизи российских генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове. В комментарии на официальном сайте МИД эти акции охарактеризовали как «очередные отвратительные антироссийские выходки».

В Забайкалье утонули четыре человека Жуткое ЧП произошло в Забайкальском крае — четыре человека погибли, спасая 15-летнюю девочку. Все случилось на реке Онон. Как сообщает региональное управление Следкома, школьница купалась, но попала в водоворот. На выручку бросились взрослые, в том числе, рыбаки, удившие рыбу неподалеку. Девочку спасти удалось, но жертвами водоворота стали трое мужчин и женщина, тело которой пока не нашли. Проводится доследственная проверка.

Турецкие компании задолжали «Газпрому» $2 млрд Турецкие компании задолжали «Газпрому» порядка двух миллиардов долларов. Предположительно, речь идет о семи частных предприятиях, которые заключили с российской компанией сделки на поставки газа. Но за прошлый год не смогли выполнить своих обязательств по объемам и платежам. Сейчас ведутся переговоры для решения вопроса без судебных разбирательств. Возможно, к ситуации придется подключить государственные структуры, поскольку самостоятельно погасить долг у частников теперь немного шансов