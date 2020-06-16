Объявлены даты проведения «Евровидения-2021». События дня. ФАН-ТВ

МИД России направил ноту протеста в Киев
МИД России направил коллегам из Киева ноту протеста в связи с акциями, которые прошли в украинской столице 12 июня в День России. При попустительстве властей Украины было допущено грубое нарушение международных обязательств в соответствии с «Венской конвенцией о дипломатических отношениях». На здание российского посольства был спроецирован ряд нелицеприятных изображений русофобского содержания. Отличился даже департамент контрразведки СБУ, который разместил свою эмблему на зданиях и билбордах вблизи российских генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове. В комментарии на официальном сайте МИД эти акции охарактеризовали как «очередные отвратительные антироссийские выходки».
В Забайкалье утонули четыре человека
Жуткое ЧП произошло в Забайкальском крае — четыре человека погибли, спасая 15-летнюю девочку. Все случилось на реке Онон. Как сообщает региональное управление Следкома, школьница купалась, но попала в водоворот. На выручку бросились взрослые, в том числе, рыбаки, удившие рыбу неподалеку. Девочку спасти удалось, но жертвами водоворота стали трое мужчин и женщина, тело которой пока не нашли. Проводится доследственная проверка.
Турецкие компании задолжали «Газпрому» $2 млрд
Турецкие компании задолжали «Газпрому» порядка двух миллиардов долларов. Предположительно, речь идет о семи частных предприятиях, которые заключили с российской компанией сделки на поставки газа. Но за прошлый год не смогли выполнить своих обязательств по объемам и платежам. Сейчас ведутся переговоры для решения вопроса без судебных разбирательств. Возможно, к ситуации придется подключить государственные структуры, поскольку самостоятельно погасить долг у частников теперь немного шансов
Финал «Евровидения-2021» пройдет 22 мая в Роттердаме
Организаторы «Евровидения» объявили о дате его проведения в следующем году. Поскольку в 2020 конкурс не состоялся, право принимать у себя участников остается за Нидерландами. Первый этап пройдет на сцене стадиона Ahoy в Роттердаме 18 мая. Полуфинал и финал намечены на 20 и 22 мая. Из всех участников «Евровидения-2020», чьи выступления из-за пандемии не состоялись, 18 уже подтвердили свое намерение участвовать в состязании в следующем году. Россия пока не дала своего ответа. Но группа Little Big из Петербурга ранее уже заявляла, что по-прежнему хочет представлять нашу страну.