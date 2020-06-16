В ОНК рассказали, как отреагировал Уилан на вынесенный ему приговор

Москва, 16 июня. Американец Пол Уилан, приговоренный в России к 16 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже, «не выглядел подавленным» после вынесения приговора, передает RT, ссылаясь на Общественную наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.

«Члены комиссии встретились с Полом Уиланом после вынесения приговора, он не выглядел подавленным. Рассказал, что месяц назад перенес небольшую хирургическую операцию, сказал, что из-за нее испытывает дискомфорт при ходьбе, но в целом чувствует себя хорошо», — сообщает источник из ОНК.

Он отмечает, что Уилан шутил во время беседы с представителями комиссии, а также посетовал на отсутствие мороженого в его рационе. В ОНК также сообщили, что американец «три месяца не получал писем от родственников, хотя в прошлом месяце ему разрешили дважды поговорить по телефону с родителями».

Члены комиссии говорят, что на вопросы, собирается ли он писать прошение о помиловании и как относится к перспективе обмена на россиян, осужденных в США, Пол Уилан не дал определенного ответа.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила поставить многоточие в вопросе обмена Пола Уилана на осужденных в США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко. По ее словам, дело Уилана не имеет ничего общего с ситуацией осужденных в США россиян, так как вина американца была доказана.