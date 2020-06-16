Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Два человека погибли во время пожара в жилом доме в Туле

475
0 Оставить комментарий

Два человека погибли во время пожара в жилом доме в ТулеТула, 16 июня. Два человека погибли при пожаре в квартире жилого дома в Туле. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Возгорание произошло минувшей ночью в квартире одного из домов по улице Металлургов. Прибывшие на место событий пожарные эвакуировали 18 человек.

Одна из квартир выгорела полностью, в другой закоптились потолок и стены. Двое жильцов дома не выжили. Причина пожара выясняется, передает РЕН ТВ. 

Ранее в июне возгорание произошло в одной из съемных квартир в Петербурге. При разборе завалов были найдены тела четырех человек.

Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы, случившийся позднее, унес жизнь одного человека.

Новости партнеров

Источник: Ren.tv
Новости партнеров