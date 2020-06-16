Погребинский объяснил, почему Москва не пригласила Зеленского на парад Победы

Киев, 16 июня. Президент Украины Владимир Зеленский не приехал бы на парад Победы в Россию, даже если бы пригласила Москва, поскольку такой визит вызвал бы скандал в его государстве. Об этом заявил известный украинский политолог Михаил Погребинский.

«Это вообще было совершенно понятно. Хотя бы потому, что он бы все равно не поехал. Зачем же… Зеленский — человек нерешительный, слабый, он понимает, что это вызвало бы скандал здесь», — объяснил он.

Погребинский также прокомментировал получение Украиной статуса «партнера НАТО с расширенными возможностями». По мнению политолога, он не дает государству ничего, кроме названия тому, что уже произошло, когда страна на конституционном уровне закрепила курс на вступление в Североатлантический альянс и Евросоюз.

Он добавил, что этот факт вряд ли повлияет на отношения Киева с Германией и Францией, которые не считают, что Украина должна стать членом блока в среднесрочной перспективе.

Говоря о почетных гостях парада по случаю 75-го юбилея Победы, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что ими станут лидеры стран СНГ. Украина де-факто и де-юре не является членом СНГ, и представитель Кремля предупреждал, что не известно, отправят ли приглашение ее президенту Зеленскому, напоминает телеканал «360».

В результате глава Украины в Москву приглашен не был. Сенатор Алексей Пушков назвал такое решение российской стороны правильным, объяснив его тем, что «приглашение было бы на 100% отклонено, но стало бы объектом пропагандистских манипуляций и дало бы шанс Зеленскому показать отсутствующий у него политический вес».