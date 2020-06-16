Четверо военных получили травмы при взрыве на полигоне в Новосибирской области

Новосибирск, 16 июня. Четверо военнослужащих в Новосибирской области получили травмы конечностей при взрыве артиллерийского заряда. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

«По предварительным данным, 15 июня 2020 года вследствие грубого нарушения требований безопасности на территории полигона произошла детонация капсюльной втулки гильзы выхолощенного артиллерийского заряда, в результате которой четверо военнослужащих получили травмы конечностей», — говорится в сообщении.

Накануне взрыв произошел на строящемся корабле «Иван Папанин» в Петербурге. В пресс-службе завода «Адмиралтейские верфи» сообщили, что пострадал один человек. В Сети появилось видео с места ЧП.