Эксперты назвали сроки восстановления мировой экономики после пандемии

Вашингтон, 16 июня. Мировая экономика уже начала восстанавливаться от последствий пандемии, а ВВП вернется к докризисным показателям к IV кварталу текущего года. Такой прогноз сделали экономисты Morgan Stanley, сообщает информационное агентство Bloomberg.

Прогнозируя резкую, но короткую рецессию, эксперты ожидают падение ВВП на 8,6% во II квартале и рост до 3% к первому I кварталу 2021 года. Аналитики допускают, что осенью будет вторая волна заражения коронавирусом, но они убеждены, что ее можно контролировать, если появится широкий доступ к вакцине.

«В случае неблагоприятного сценария, нам снова придется вводить строгие ограничительные меры, реализованные ранее в этом году, что приведет к двойному падению», — отмечают эксперты.

Международный валютный фонд (МВФ) недавно предупреждал, что мировая экономика восстанавливается медленнее, чем ожидалось, а вокруг дальнейших прогнозов сохраняется «глубокая неопределенность».

Ранее эксперты Bloomberg Economics предрекли США высокий уровень безработицы в обозримой перспективе. Согласно их исследованию, текущий высокий уровень безработицы в Штатах может стать «вечным». Отмечается, что рабочие места в стране создаются медленнее, чем сокращаются старые. Авторы отчета не верят в способность решить проблему за счет программ стимулирования.