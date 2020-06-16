Жириновский предложил разделить Америку на черную и белую

Москва, 16 июня. Депутат Госдумы РФ от фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил разделить США на черную и белую Америки, выделив афроамериканцам «два-три штата». Мнением политик поделился в своем телеграм-канале.

Депутат считает, что примирить белых и чернокожих американцев в США не удастся и их следует разделить.

«Поэтому нужно создать две Америки – черную и белую. Для этого передать черным американцам два-три штата, допустим, на севере, ближе к Канаде», — написал парламентарий.

На этих территориях, по предложению Жириновского, будут «своя черная полиция, черные врачи, черные преподаватели». Таким образом афроамериканцы «не будут сталкиваться с белыми», въезд которым в эти штаты, по мнению политика, можно ограничить.

Кроме того, депутат предложил помочь переселиться в Африку всем желающим чернокожим американцам. В качестве возможного места для переселения Жириновский назвал Восточную Африку, где разговаривают на английском языке и переселенцев из США «с удовольствием примут», дадут им «хорошую работу и жилье».

«Для них это будет возвращением на историческую родину, они будут там господствовать, никто никогда их не упрекнет в том, что они черные. А среди белых американцев они всегда будут чувствовать себя в неудобном положении», — предположил Жириновский.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что беспорядки в США подчеркнули насилие со стороны американской полиции и расовое неравенство в стране, сообщила газета «Известия». По словам Бачелет, разрушительное воздействие на представителей этнических меньшинств африканского происхождения в США, Бразилии, Франции и Великобритании также оказала пандемия коронавируса.