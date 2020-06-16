Знакомый Михалкова объяснил, почему режиссер назвал Ефремова «звездным скотом»

Москва, 16 июня. Российский продюсер, имя которого не уточняется, объяснил, почему обычно воздерживающийся от высказываний в адрес коллег режисер Никита Михалков назвал Михаила Ефремова «звездным скотом» после устроенного тем пьяного ДТП.

По словам знакомого с режиссером мужчины, 13 лет назад Михалков и сам пострадал из-за алкоголизма актера.

«Я Мишу знаю с юности. Когда ему было 13 лет, он уходил в запой на неделю… Отец (актер Олег Ефремов. — Прим. ФАН) его по всей Москве искал. О запоях Ефремова знает и Никита Михалков. Миша снимался у него в 2007 году в фильме «12». Играл одного из присяжных. Один раз Ефремов пропал на три дня. Съемки встали. Потом вышел на площадку в пьяном виде, за что Никита Сергеевич его отчитал, мол, что ты себе позволяешь, людей не уважаешь. Дескать, будешь пить, тебя перестанут снимать, никто связываться уже с тобой не хочет», — рассказал он в интервью Kp.ru.

Ефремов ответил очень грубо — обматерил Михалкова. Однако последний решил не ругаться с актером, «проглотил эту брань», поскольку является профессионалом своего дела и на первое место ставит работу.

«Хотя, конечно, ситуация была некрасивая — пьяный человек вместо извинений за свое поведение обматерил режиссера при коллегах…» — отметил продюсер.

Ранее Михалков прокомментировал аварию, виновником которой стал знаменитый актер.

«Ужасный, трагичный, несправедливый для семьи погибшего и, к сожалению, абсолютно закономерный для ослепленных вседозволенностью и безнаказанностью звездных скотов финал», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Позицию режиссера разделил и известный журналист и телеведущий Владимир Познер. Он отметил, что Ефремов злоупотреблял алкоголем в приличных дозах уже давно и неоднократно позволял себе садиться за руль в нетрезвом виде, поэтому трагедии, рано или поздно, было не миновать. Ведущий уверен, что именно безответственность привела актера к убийству человека, передает портал «Утро.ру».