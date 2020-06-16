Минобороны РФ сообщило о скором испытании российской вакцины от коронавируса

Москва, 16 июня. Российская вакцина от коронавируса в ближайшие дни будет испытана на добровольцах, сообщают в Минобороны РФ.

«В ближайшие дни по завершении двухнедельной изоляции будет проведена вакцинация первой группы добровольцев, основная цель которой — проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины», — сказано в сообщении военного ведомства.

Министерство здравоохранения РФ согласовало количественные и качественные параметры выборки добровольцев, в том числе и соотношение военнослужащих и гражданских, которым будет введена вакцина. Отмечается, что на данный момент состояние здоровья всех прибывших для тестирования вакцины хорошее. Добровольцы находятся под постоянным контролем специалистов.

«Ежедневно проводится комплекс необходимых мероприятий по мониторингу основных жизненных показателей добровольцев и изучению ряда специальных параметров. Берутся анализы крови на антитела IgG и IgM, мазок из ротоглотки для ПЦР-диагностики на COVID-19», — отмечают в ведомстве.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла о том, что две вакцины от коронавируса, созданные Институтом им. Гамалеи и центром «Вектор», могут быть зарегистрированы уже в августе. По словам чиновницы, если это произойдет, то, вероятно, в сентябре начнется промышленное производство вакцин.

То, что в России могут появиться несколько вакцин от коронавируса подтверждал и глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.