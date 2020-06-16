Федосеева-Шукшина призналась, что в ее паспорте нет штампа о браке с Алибасовым

Москва, 16 июня. Лидия Федосеева-Шукшина, которая сейчас находится в больнице, заявила, что ее ничего не связывает с музыкальным продюсером Бари Алибасовым. Актриса недавно получила новый паспорт и там нет никаких отметок, что она в браке с Алибасовым.

В последнее время многие друзья советуют Федосеевой-Шукшиной развестись с Алибасовым. По их мнению, продюсер ее использует и хочет обобрать.

«А какой развод? После того, как мы где-то расписались, он бумагу забрал себе. А недавно я получала новый паспорт. Смотрю — в нем нет штампа о браке», — комментирует актриса.

Напомним, что на данный момент продолжаются ожесточенные споры вокруг квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной в Новой Москве. Она оказалась оформлена на помощника Бари Алибасова. Внучка актрисы говорит, что при подписании бумаг у ее бабушки не было слухового аппарата, поэтому она не разобралась в деталях, оформляя квартиру на мужа, который потом переписал ее на помощника.

Недавно Лидия Федосеева-Шукшина после долгого молчания прокомментировала скандал, который разгорелся вокруг ее квартиры в Новой Москве. По мнению артистки, ее муж Бари Алибасов должен извиниться перед ее дочерью, которую он публично назвал воровкой.

Сын продюсера Бари Алибасова ранее отмечал, что начал замечать за отцом странности и опасается за его травмированное «Кротом» психическое здоровье.