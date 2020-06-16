Большинство российских компаний планируют оставить работников на удаленке

Москва, 16 июня. Большинство российских компаний (74%) планируют частично или полностью сохранить удаленный формат работы. Об этом со ссылкой на исследование аналитического центра «Битрикс24» сообщает RT.

Перевести на удаленку часть сотрудников планируют 59% компаний, оставить на дистанционной работе всех работников собираются 15% организаций.

Работодатели также назвали положительные и отрицательные моменты удаленной работы.

К плюсам компании отнесли экономию времени на дорогу и сокращение расходов на питание (50%), возможность нанять сотрудника из любой точки России или мира (29%), а также отсутствие расходов на аренду офиса (21%).

В качестве основных отрицательных моментов удаленной работы работодатели назвали отсутствие реального общения (43%) и трудности контроля сотрудников (28%).

Специалисты провели исследование в 625 российских компаниях с 8 по 11 июня.

Ранее российские работодатели заявили о необходимости конкретизации некоторых пунктов Трудового кодекса из-за пандемии коронавируса. По их мнению, в условиях пандемии стали очевидны некоторые пробелы в вопросах регулирования труда удаленных работников.

Респонденты заявили о необходимости внести уточнения в режимы рабочего времени «удаленщиков», процедуру заключения и расторжения трудовых договоров, регламентировать методы контроля, а также закрепить способы перехода на дистанционную работу. Также работодатели считают, что необходимо сбалансировать периоды труда и отдыха при сменном или гибком графике работы. Кром того, в существенном упрощении, по мнению респондентов, нуждается процедура увольнения за прогулы и в связи с утратой доверия.