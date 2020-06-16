Россияне выбрали самую перспективную для карьеры сферу

Москва, 16 июня. Почти половина россиян считает, что сфера информационных технологий (IT) — самая перспективная для развития карьеры. Об этом свидетельствует отчет сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру».

Сервис провел опрос среди 2,1 тыс. своих пользователей старше 18 лет из всех регионов России и выяснил, какие сферы они считают самыми перспективными для построения успешной карьеры.

«Наиболее перспективной отраслью (множественный выбор) большинство жителей России (49%) назвали сферу IT. На втором месте оказалась медицина — ее выбрали 37% опрошенных», — сказано в отчете.

По 29% опрошенных видят перспективы в сферах искусственного интеллекта и робототехники. Топ-5 замыкает строительство — 27% респондентов уверены, что в этой отрасли можно построить успешную карьеру.

Четверть опрошенных россиян видят перспективы развития в отрасли энергетики и добывающей промышленности. Следом идут сфера бизнеса и финансов. Респонденты также часто упоминали отрасль образования, сферы промышленности и сельского хозяйства.

В начале года Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН провел опрос на тему факторов, влияющих на достижение жизненного успеха. Результаты исследования показали, что россияне оценивают роль везения и личных связей выше, чем влияние упорного труда.