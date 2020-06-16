Четыре человека утонули, пытаясь спасти тонущую девочку в Забайкалье

Чита, 16 июня. Следователи проводят доследственную проверку в Ононском районе Забайкальского края, где четыре человека погибли, пытаясь спасти тонущую девочку, сообщает пресс-секретарь регионального следственного управления СК РФ Егор Марков.

Он отмечает, что 15 июня в 18.00 по местному времени в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти четырех человек на реке Онон.

«По данному факту следственными органами СК РФ по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка», — заявил Марков.

Известно, что 15-летняя девочка начала тонуть в водовороте на реке Онон в 2 км от населенного пункта Нижний Цасучей, пока на берегу отдыхали ее родственников. Когда они бросились в воду, к ним присоединись трое рыбаков. В итоге девочку спасли, однако утонули 45-летняя женщина и трое мужчин 41, 58 и 64 лет. Тело женщины обнаружить пока не удалось.

Ранее стало известно, что глава отделения Ассоциации фермерских хозяйств Краснодарского края Виктор Сергеев погиб, спасая тонувшего мальчика. Инцидент произошел в Темрюкском районе. 71-летний мужчина помог выбраться из воды ребенку, но скончался из-за сердечного приступа.