Россиянам дали советы, как накопить деньги в кризис

Москва, 16 июня. Один из наиболее удачных вариантов для сбережений россиян во время пандемии коронавируса — хранение денег в валюте, заявил в беседе с URA.RU советник генерального директора компании «Открытие брокер», доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.

Экономист рекомендует положить часть сбережений на валютный вклад.

«У доллара тоже есть своя инфляция, но она в разы меньше, чем у рубля», — говорит Хестанов.

Эффективным способом приумножить деньги экономист назвал хранение сбережений в ценных бумагах. Однако Хестанов говорит, что этот способ подходит тем, кто разбирается в финансовой сфере.

«Были времена, когда рынок акций был устроен таким образом, что, какую бумагу ни купишь, все равно заработаешь. Теперь рынок работает так очень редко. И чем выше доход — тем выше будет риск», — объясняет эксперт.

Специалист в области управления личными финансами Алена Никитина отмечает, что лучшим способом накопления средств является вклад в недорогую недвижимость под сдачу.

«Если на это пока нет средств, нужно или дождаться, когда на депозите накопится необходимая для покупки сумма, или объединиться с кем-то», — рекомендует Никитина.

Сергей Хестанов в свою очередь говорит, что цены на недвижимость в ближайший период могут заметно понизиться.

Ранее экономист Дмитрий Прокофьев объяснил россиянам, в какой валюте лучше всего хранить сбережения. Он посоветовал хранить деньги в долларах и небольшую часть в евро. По словам экономиста, на расходы необходимо оставлять российские рубли. Также он предположил, что курс доллара может вырасти после снятия карантинных мер.